Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился с наставником польской команды Чеславом Михневичем. Об этом сообщает «Твиттер» Польского футбольного союза.

Карпин и Михневич встретились во время товарищеского матча между «Краснодаром» и «Ростовом». Товарищеская игра прошла в рамках последнего зимнего сбора в испанской Марбелье.

Сборная России примет команду Польши в Москве в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Встреча состоится 24 марта.

Под руководством Валерия Карпина сборная России выиграла матчи квалификации у Кипра, Мальты, Словакии и Словении, но с Хорватией справиться не смогла. Первый матч национальная команда завершила вничью, а второй проиграла, лишившись шансов на выход из группы с первого места.