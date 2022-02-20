Тренер сборной Финляндии по хоккею Микко Маннер высказался о победе команды в финальном матче Олимпийских игр в Пекине с Россией. Матч завершился со счетом 2:1.

Маннер заявил, что в его команде достаточно хороших игроков, поэтому тренерам не трудно было выглядеть хорошими специалистами.

«Почему-то это финальное выступление показалось самым легким из всех. Картина игры была такова, что сегодня мы владели инициативой, а мастерство россиян так и не проявилось», – цитирует Маннера Yle.

Напомним, сборная России по хоккею выиграла Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. В финале россияне встречались с Германией. Победную шайбу забросил Кирилл Капризов.

Сборная России завоевала 32 медали на Олимпийских играх в Пекине и заняла девятое место в неофициальном зачете. Лидер – Норвегия (37).