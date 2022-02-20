Российская спортсменка Ирина Аввакумова, которая недавно завоевала командную медаль в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине, выиграла два старта на этапе Кубка мира в Филлахе (Австрия).

В субботу, 19 февраля, Аввакумова обошла соперниц на трамплине К-90/HS-98. Второе место заняла представительница Италии Лара Мальсинер. Тройку призеров замкнула словенка Таджа Бодлай.

В воскресенье, 20 февраля, Ирина одержала вторую подряд победу в Филлахе. Серебро завоевала японка Нагоми Накаяма, третье место заняла россиянка Ирма Махиня.

Таким образом, Ирина Аввакумова в четвертый и пятый раз выиграла этап Кубка мира.

На Олимпийских играх в Пекине Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов завоевали серебро в смешанных командных соревнованиях.