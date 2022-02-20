Андрей Рублев и Денис Молчанов Фото: официальный сайт турнира в Марселе

Андрей Рублев и Денис Молчанов Фото: официальный сайт турнира в Марселе

Российский теннисист Андрей Рублев завоевал второй титул на турнире категории АТР-250 в Марселе (Франция).

Сегодня, 20 февраля, Рублев одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом со счетом 5:6, 5:7.

Затем состоялся матч в парном разряде с украинцем Денисом Молчановым. Теннисисты сыграли против Равена Клаасена и Бенома Маклахлена. Матч завершился со счетом 4:6, 7:5, 10:7.

Рублев и Молчанов сделали четыре подачи навылет, совершили одну двойную ошибку и реализовали три из четырех брейк-пойнтов.

Клаасен и Маклахлан сделали четыре подачи навылет, совершили четыре двойные ошибки и реализовали семь из восьми брейк-пойнтов.

Андрей Рублев занимает седьмое место в рейтинге АТР. Российский теннисист взял второй титул с начала года.