Российский теннисист Андрей Рублев завоевал второй титул на турнире категории АТР-250 в Марселе (Франция).
Сегодня, 20 февраля, Рублев одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом со счетом 5:6, 5:7.
Затем состоялся матч в парном разряде с украинцем Денисом Молчановым. Теннисисты сыграли против Равена Клаасена и Бенома Маклахлена. Матч завершился со счетом 4:6, 7:5, 10:7.
Рублев и Молчанов сделали четыре подачи навылет, совершили одну двойную ошибку и реализовали три из четырех брейк-пойнтов.
Клаасен и Маклахлан сделали четыре подачи навылет, совершили четыре двойные ошибки и реализовали семь из восьми брейк-пойнтов.
Андрей Рублев занимает седьмое место в рейтинге АТР. Российский теннисист взял второй титул с начала года.
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