Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала выступление на Олимпийских играх в Пекине. На ОИ-2022 спортсменка завоевала серебро.

Трусова первой в мире исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде, но уступила золото Анне Щербаковой. После проката Александра разрыдалась и заявила, что ненавидит фигурное катание.

Российская фигуристка рада, что установить рекорд она смогла именно на Олимпийских играх. Девушка напомнила, что получила травму во время текущего сезона. Ей пришлось заново набирать форму.

Журналист Первого канала спросил, что Александра сделала бы по-другому, если Олимпийские игры можно было бы начать заново.

«Ничего«, – улыбнувшись ответила Трусова.