Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев проведет первый матч на турнире в Акапулько (Мексика).

Сегодня, 21 февраля, Медведев встретится с 52-м номером рейтинга Бенуа Пэром из Франции. Ориентировочно, матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Также в Акапулько сыграет пятый номер рейтинга из Испании Рафаэль Надаль. Он встретится с Рейлли Опелкой из США.

Напомним, Медведев уступил Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии. Матч прошел 30 января 2022 года и завершился победой испанца со счетом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

В случае победы на турнире в Акапулько, Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира. Он упустил эту возможность, проиграв Australian Open.

На данный момент рейтинг возглавляет сербский теннисист Новак Джокович.