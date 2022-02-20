Завершился матч между «Монако» и «Бордо» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче забил форвард «Бордо» Реми Уден.

На 34-й минуте встречи рефери удалил полузащитника «Монако» Орельена Чуамени с поля за вторую желтую карточку.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле на 61-й минуте матча. Он заменил Джибриля Сидибе. Россиянин не отметился результативными действиями.

Через шесть минут Виейра Марсело забил гол за «Монако». Он установил окончательный счет в матче.

«Монако» идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 38 очками. «Бордо» – аутсайдер турнира. Команда замыкает рейтинг с 21 баллом. Лидирует в чемпионате ПСЖ.