Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал новость о том, что российский теннисист может стать возглавить рейтинг АТР в ближайшее время.

«В любом случае Медведев заслуживает того, чтобы быть номером один. Когда-нибудь это случится. Если это произойдет на предстоящей неделе, я буду первым, кто поздравит его«, – цитирует Джоковича журналистка Рим Абуллеил в «Твиттере».

В понедельник, 21 февраля, Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) разместит обновленный рейтинг спортсменов. В нем сократится разрыв между Джоковичем и Медведевым.

На следующей неделе Медведев сыграет на турнире в Акапулько. Джокович проведет первый матч после пропуска Открытого чемпионата Австралии в Дубае. В зависимости от итогов соревнований российский теннисист может возглавить рейтинг АТР до конца месяца.