Российский фигурист Марк Кондратюк высказался о выступлении на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, Кондратюк завоевал золото в командном турнире в составе сборной России, но медаль пока не получил из-за положительного теста на допинг у Камилы Валиевой. В личном турнире Марк занял 15-е место.

«Спорт – это не медали, звания и титулы. Как бы все в итоге не закончилось, мои впечатления и мое личное счастье стать частью большой олимпийской истории никто никогда не заберет«, – написал Кондратюк в «Инстаграме».

Марк поблагодарил семью, тренеров, друзей и других людей, которые довели его до Олимпийских игр в Пекине. Кондратюк планирует и дальше работать, ведь жизнь не заканчивается на этом моменте.