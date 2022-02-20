Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Напомним, в допинг-пробе российской фигуристки нашли запрещенный препарат триметазидин в микродозе. Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до личного турнира на Олимпийских играх. Камила заняла четвертое место.

«Что касается Камилы, много говорят, что я ни так и ни сяк сказала. Валиева очень талантливая девочка. Почему с ней так судьба и мы поступили…ЧТо-то непродуманно, что-то явно недоработано. Вероятно, в тренерском штабе непродуманно», – цитирует Роднину «Чемпионат».

Экс-фигуристка добавила, что женское одиночное катание, в котором россиянки занимают две ступеньки пьедестала, не может заканчиваться рыданиями и истериками.