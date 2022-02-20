Российский теннисист Андрей Рублев, который выиграл в паре с украинцем Денисом Молчановым турнир в Марселе (Франция), высказался на тему взаимоотношения двух стран.

После завершения соревнований журналисты спросили Рублева, как он относится к нынешним событиям.

«Мы нормальные люди, мы не в политике, а в спорте. Спорт нас объединяет. Болельщики поддерживают свои команды и игроков. В конце концов, все мы вместе в это время. Все очень просто. Всем мир», – заявил Рублев во время пресс-конференции.

Напомним, на турнире категории АТР-250 Рублев оформил золотой дубль. Андрей выиграл турнир в одиночном разряде. Там теннисист обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

В финале парного турнира Рублев и Молчанов выиграли матч у Рэйвена Клаасена и Бена Маклаклана.