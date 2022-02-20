Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала выступление спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на ОИ-2022. Анастасия Мишина и Александр Галлямов замкнули тройку призеров.

«Хочется пожелать питерским парам чуть-чуть побольше творческого поиска. Могу сказать – в таком случае опять всех раздражаю, – но мне не нравится программа Галлямова и Мишиной. Может, кому-то нравится, но короткая программа пары – провинциальный водевиль«, – цитирует Роднину «Чемпионат».

Олимпийская чемпионка добавила, что от произвольной программы пары тоже хочется большего. Роднина вспомнила, что под музыку «Время вперед» она каталась еще в 1977-м году.