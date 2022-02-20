Российский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион Сочи и бронзовый призер Игр-2022 в Пекине Вик Уайлд заявил, что может продолжить карьеру ради выступления на Олимпиаде-2026 в Италии.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине 35-летний сноубордист выиграл бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Вик Уайлд рассказал, что пообещал себе завершить карьеру, если он выиграет медаль Олимпиады. Однако публично об этом он не объявлял. Сноубордист рассказал, что его не интересуют медали Кубков и чемпионатов мира. Он с детства мечтал о победе на Олимпийских играх.

«Я думаю, что если захочу еще раз отправиться на Олимпийские игры…Думаю, третью золотую медаль смогу завоевать, да? В таком случае отправлюсь и сделаю все, что потребуется, для еще одной медали», – заявил Уайлд в эфире «Матч ТВ».

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо (Италия).