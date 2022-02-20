Норвежская лыжница Терезе Йохауг подтвердила, что больше не будет выступать на Олимпиадах после масс-старта на ОИ-2022 в Пекине (Китай).

Напомним, Йохауг стала победителем масс-старта, завоевав третью золотую медаль в Пекине.

«Сейчас у меня много эмоций. В каком-то плане мне не хочется завершать это приключение, но всему свое время. Это была моя последняя олимпийская гонка, да, все так», – заявила Йохауг NRK.

Терезе добавила, что пока не определилась с планами на будущую карьеру. Она рада тому, что смогла завоевать три золотые медали на Олимпийских играх в Пекине и выиграть марафон.

Йохауг добавила, что она добилась всего в спорте.

Терезе Йохауг – четырехкратная олимпийская чемпионка и четырнадцатикратная чемпионка мира.