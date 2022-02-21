Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала рейтинг, актуальный на 21 февраля. По итогам недели россиянин Даниил Медведев еще больше приблизился в этом списке к первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Ранее второй номер рейтинга серб опережал соперника на 1240 очков. В новой статистике разрыв уменьшился до 440 баллов.

На этой неделе Медведев примет участие в турнире в мексиканском Акапулько. По его итогам он может стать первой ракеткой мира.

Все игроки топ-10 сохранили свои позиции и не поменяли порядок.

Еще один россиянин Аслан Карацев перешел с 15-й позиции на 22-ю. Карен Хачанов поднялся на одну строчку вверх, на 26-е место.