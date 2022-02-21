Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко напомнил поклонникам фигурного катания, что он предсказал борьбу за золото Игр-2022 с несколькими квадами у женщин.

Экс-спортсмен продублировал в социальной сети пост с «предсказаниями», написанный еще в декабре 2019 года, сообщает «Петербургский дневник».

«Я еще в 2010 году в Ванкувере на моей третьей Олимпиаде говорил, что будущее за четверными прыжками. Уверен, что на следующей Олимпиаде-2022 у девочек в битве за первое место будет минимум три четверных в произвольной программе, а может, и пять прыжков», – написал Плющенко на странице в Instagram.

Напомним, российская фигуристка Александра Трусова первой в истории выполнила пять четверных прыжков на официальном старте. На Олимпиаде в Пекине она выиграла серебряную медаль.