Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что трехкратный олимпийский чемпион Пекина-2022 Александр Большунов сохраняет шансы на борьбу в общем зачете Кубка мира в текущем сезоне.

На прошедших Играх спортсмен завоевал пять медалей в пяти гонках.

«Саня еще не теряет надежды побороться с Клебо за Большой хрустальный глобус, однозначно. Олимпийские игры всегда заканчиваются, а дальше начинается то, с чего и начинали. Начиная с этапа Кубка мира в Лахти все начинают новую подготовку к следующим Олимпийским играм», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Сезон Кубка мира завершится через пять этапов, финал турнира состоится в Тюмени 18–20 марта.

Большунов пока идет вторым в общем зачете, уступая норвежцу Йоханнесу Клэбо 300 очков.