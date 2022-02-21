Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о возможном переходе россиянина Даниила Медведева на высшую строчку рейтинга ATP в ближайшем месяце.

Сейчас второй номер рейтинга принимает участие в турнире в Акапулько (Мексика), а серб сыграет на соревнованиях в Дубае (ОАЭ). Обновленный рейтинг будет формироваться по итогам этих выступлений.

«Когда-нибудь это случится, Медведев станет первой ракеткой мира. Если это произойдёт на этой неделе, я буду первым, кто его поздравит», — сказал Джокович на пресс-конференции перед стартом турнира.

Ранее в этом сезоне серб хотел сыграть на Открытом чемпионате Австралии, но нарушил правила въезда в страну и был депортирован. Медведев смог дойти до финального матча основной сетки, там он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.