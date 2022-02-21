Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, с какими сложностями пришлось столкнуться Александру Большунову при подготовке к олимпийскому сезону.

Об этом Губерниев рассказал в своём телеграм-канале.

«Оказывается, в мае на сборе он во время велотренировки попал в ДТП! Столкновение с автомобилем!!!! Получил приличные травмы!», — отметил комментатор, добавив, что при знании таких вещей можно осознать всю ценность и героизм Большунова, ставшего на Олимпиаде королём лыж.

На Зимних Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов завоевал пять медалей: три золотых — в эстафете, скиатлон и марафоне (сокращённом), серебряную медаль — в гонке с раздельным стартом классическим стилем, бронзу — в командном спринте.