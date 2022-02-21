Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась эмоциями после завершения Олимпийских Игр-2022 в Пекине. Она отметила запомнившийся момент соревнований и ощущение пустоты после прокатов.

Спортсменка стала олимпийской чемпионкой в личной программе на турнире в Китае.

«Наверное, самый яркий, самый счастливый для меня момент – это финальная поза произвольной программы. Потом после объявления результатов я почувствовала какое-то опустошение. И вот почти два дня уже прошло, а я как будто все еще с пустой головой хожу», – цитирует Щербакову Olympics.com.

Серебряным медалистом стала россиянка Александра Трусова. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Еще одна представительница России Камила Валиева была четвертой.