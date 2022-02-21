Биатлонистка Виктория Сливко присоединится к основной команде для участия в этапах Кубка мира в марте. Ожидается, что она сможет выйти на старт уже на первом турнире в начале месяца.

Соревнования состоятся в Отепя (Эстония), Контиолахти (Финляндия) и Холменколлене (Норвегия). О приглашении Сливко сообщает Metaratings.ru со ссылкой на несколько источников.

В начале сезона 2021/22 биатлонистка выступала на Кубке России, по его итогам она не попала в главную команду. Затем, в январе она прошла отбор на этапы Кубка IBU и выиграла бронзу на этапе в Осрблье.

На предолимпийском чемпионате Европы Сливко была четвертой в индивидуальной гонке.