Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк приступил к тренировкам вместе с командой на сборах в Марбелье (Испания) перед ответной игрой 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

Пресс-служба клуба поделилась фотографией голкипера из тренажерного зала. Снимок разместил англоязычный аккаунт «Зенита» в Твиттере.

«Крицюк в Испании и тренируется. Мы все с нетерпением ждём твоего возвращения на поле, Станислав», — написано в публикации.

Напомним, игрок пропускал матчи и тренировки из-за травмы ноги с начала ноября 2021 года.

Встреча «Бетис» — «Зенит» пройдет в четверг, 24 февраля, в Севилье на арене «Бенито Вильямарин». Первый матч завершился победой испанцев в Санкт-Петербурге со счётом 3:2.