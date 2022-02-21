Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский отметил, что только один спортсмен из его команды не смог добиться желаемых результатов на Олимпиаде-2022.

По его словам, именно Даниил Серохвостов проявил себя недостаточно и выступил хуже запланированного.

«Он выставил для себя слишком высокие требования. Уверен, что он хотел уехать с Олимпиады с медалью, и это его немного придавило. Но мечты и реальность, как известно, немножко разные вещи. Из-за этого проблемы и возникают», — приводит слова Каминского Чемпионат.

Специалист добавил, что к его советам перед Олимпиадой прислушивались не все атлеты.

В спринтерской гонке Серохвостов занял 19-е место, в пасьюте он финишировал 39-м.