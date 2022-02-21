Глава федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании.

Слова Вяльбе цитирует агентство ТАСС. Глава ФЛГР считает предложение о повышении ценза правильным, и это скорее всего случится в будущем. «Если он повысится, то у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах, сейчас у них таких шансов нет», — сказала Вяльбе, добавив, что она не знает таких видов спорта, в которых заранее знаешь, что сможешь выступить только на одних играх, а на другие шанса не будет.

«Я не хочу особо обсуждать заявления Томаса Баха, но в его предложении допускать к Играм только совершеннолетних есть резон», — отметила Вяльбе.

По словам главы ФЛГР, победа 13-летней девочки на Олимпиаде в Токио в скейтбординге — это тоже плохо, поскольку есть юношеские Олимпийские игры. На них, считает Вяльбе, должны выступать такие спортсмены, а уже после приезжать на взрослые соревнования.

Напомним, сейчас возрастной ценз в фигурном катании составляет 15 лет, граница перехода — 1 июля.