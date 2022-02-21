Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов высказался о формате проведения Олимпийских игр и прошедшей недавно Олимпиаде в Пекине.

Слова Милонова цитирует портал Sport24.

«После Олимпийских Игр в Пекине и всего ужаса, который там происходил, стало ясно, что к сегодняшнему формату Олимпиады нужно применить эвтаназию, он уже нежизнеспособный», — заявил депутат, добавив, что МОК находится под контролем США и европейских стран, сама организация занимается не своим делом — политикой вместо того, чтобы продвигать спорт в массы.

«Уверен, скоро последуют санкции к другим независимым государствам, вслед за Россией. Просто Россия — самая выдающаяся, поэтому мы и первые под давлением», — отметил Милонов, добавив, что пора делать новую Олимпиаду, перезапускать формат и создать новый МОК, в котором будут представители разных государств с единой независимой позицией.