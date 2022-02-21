Российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин протестировал новый болид «Хааса». Испытания прошли на трассе в Барселоне (Испания).

Видео с практики появилось на странице команды в Твиттере. За рулем нового болида VF22 находился российский гонщик.

Напомним, по итогам в прошедшем сезоне «Хаас» стал 10-м в Кубке конструкторов. Команда не набрала ни одного очка по итогам чемпионата. Мик Шумахер и Никита Мазепин финишировали на 19 и 20-й строчке общего зачета Формулы-1 в 2021 году. Они не разу не смогли попасть в зону набора очков.

Победителем чемпионата мира-2021 стал голландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».