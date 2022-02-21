Российский фигурист, чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев отреагировал на пост олимпийского чемпиона Марка Кондратюка после окончания Зимних Игр в Пекине.

Ранее в своем «Инстаграме» Кондратюк подвел итоги выступлений на Олимпиаде, где он выиграл олимпийское золото в командном турнире и стал 15-м в личном турнире.

«Марк, дорогой! Ты сильно, мощно и с характером провел Олимпиаду! Горжусь за тебя. Тебе спасибо, что в тебе столько духа!» — написал Алиев в комментариях под постом Кондратюка. Фигурист отреагировал на обращение словами: «Люблю тебя, правда».

Дмитрий Алиев тренируется в группе Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге. Марк Кондратюк занимается под руководством Светланы Соколовской в СШОР ЦСКА в Москве.