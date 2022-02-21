Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев высказался о новой травме футболиста. По его словам, повреждение не было серьезным, а форвард скоро вернется к тренировкам.

Ранее стало известно, что у Кокорина возникла проблема с мышцами ноги.

«Ничего серьезного! Скоро Кокорин будет в строю. Все нормально», – цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

Российский игрок не появлялся на поле с 10 января. Тогда он провел на газоне только 18 минут в матче против «Торино» и не отметился результативными действиями.

Напомним, «Фиорентина» хотела отправить Кокорила в Российскую Премьер-лигу до закрытия трансферного окна. Если переход не случится, то клуб может расторгнуть контракт.