Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о выступлении мужской сборной России по хоккею на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Слова Третьяка цитирует агентство ТАСС. Эксперт отметил, что по всем играм на Олимпиаде было видно, как защита и вратарь действовали лучше, чем игроки атаки.

«Атака не выдавала результат, и мы ожидали большего: посчитайте, сколько голов мы забили. Плюс большинство молчало почти весь турнир. Считаю, что нападение не сработало так, как хотелось», — сказал Третьяк, отметив, что хоккеисты не показали тот уровень нападения, присущий российскому и советскому хоккею.

По словам Третьяка, у сборной всегда нападающие входили в число лучших бомбардиров и входили в символические сборные, а на этой Олимпиаде такого не наблюдалось.

Напомним, сборная России проиграла в финале сборной Финляндии и завоевала серебро Олимпиады в Пекине.