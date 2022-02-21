Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил одно из новых последствий коронавируса. По его словам, выздоровевшие люди могут испытывать головные боли и чувствовать скачки артериального давления.

При проявлении подобных симптомов врач порекомендовал пройти полное обследования, чтобы исключить другие заболевания. Это поможет диагностировать возможное нарушение свертываемости крови.

«Это не самый частый симптом, головные боли наблюдаются чаще. Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления. Надо смотреть, есть ли у человека ожирение, диабет или преддиабет», — цитирует Крючкова Ura.ru.

К другим последствиям коронавируса медики относят сосудистый спазм и тромбообразование, нейроковид и Синдром Гийена — Барре.