Социальная сеть «Одноклассники» опубликовала рейтинг самых обсуждаемых российских спортсменов во время Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

В соцсети проанализировали публикации официальных групп российских СМИ, заметки и комментарии пользователей, в которых упоминались спортсмены в период Олимпийских игр — с 4 по 20 февраля.

Возглавила рейтинг упоминаемости российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева. Во время Олимпиады она оказалась в центре допинг-скандала.

В топ-3 по обсуждаемости вошли трёхкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов — в общей сложности он завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине. Третье место заняла Александра Трусова, еще одна российская фигуристка, которая завоевала серебро личного турнира и исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков.

В топ-10 вошли фигуристка Анна Щербакова, лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов, фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.