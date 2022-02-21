Футболистка сборной Новой Зеландии Мейкала Мур трижды отличилась в товарищеском матче против США. Она оформила хет-трик в свои ворота за один тайм.

Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу американок. Среди победительниц по голу забили Эшли Хэтч и Мэллори Пью.

Первый автогол Мур был засчитан на пятой минуте встречи. Она неудачно выставила ногу под удар соперницы. Спустя минуту в ворота ее сборной попал еще один мяч. Защитник замкнула головой навес одной из американок. Последний автогол состоялся на 36-й минуте – Мур растерялась и отдала пас в сторону от своего вратаря.

Футболистка ушла с поля на 40-й минуте, ее заменила Ребекка Стотт.