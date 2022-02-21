Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил работу лыжного тренера Юрия Каминского во главе команды биатлонистов. По его словам, методики специалиста не подходят коллективу.

Ранее Каминский занимался со спринтерской группой команды лыжников. С 2020 года наставник тренирует мужскую сборную России по биатлону.

«Я не против Каминского. Он замечательный функциональной подготовки тренер, но он не может стратегически руководить биатлоном, он никогда винтовку не держал. Как он может понимать психологию биатлониста?», – цитирует Васильева Матч ТВ.

Напомним, мужская сборная России по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине выиграла три бронзовые награды. Две из них были в эстафетных гонках, еще одну заработал Эдуард Латыпов в пасьюте.