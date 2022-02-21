Российский фигурист, глава комиссии спортсменов ФФККР Джонатан Гурейро высказался о выступлении Камилы Валиевой на Олимпиаде и критике со стороны главы МОК Томаса Баха в адрес тренера Этери Тутберидзе.

Слова Гурейро цитирует портал «Матч ТВ». По мнению фигуриста, считать, что Валиева специально завалила произвольную — максимально абсурдно, поскольку он очень хорошо знает фигуристку.

Относительно критики Баха Гурейро отметил, что для МОК важны вопросы ментального здоровья, однако есть нюанс — где заканчиваются полномочия МОК, когда комитет начинает лезть во взаимоотношения тренера и спортсмена. «Если мы говорим, что огромный прессинг сломал девочку и Тутберидзе якобы ее холодно встретила, она сломалась гораздо раньше», — сказал Гурейро.

По словам фигуриста, Тутберидзе от старта к старту абсолютно одинаковая и после любого проката всегда говорит про ошибки. «Возможно, для Камилы был бы шок, если бы она подъехала, а Этери Георгиевна начала вести себя иначе», — отметил Гурейро, подчеркнув, что Тутберидзе лично вырастила спортсменку.

«У них максимально теплые отношения. Валиева относится к ней, как ко второй маме, — подчеркнул Гурейрл.