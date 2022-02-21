Президент федерации сноуборда России, тренер национальной команды Денис Тихомиров рассказал о причинах неудачных выступлений участников сборной на Олимпиаде-2022 в Пекине. Он отметил, что многим помешал прийти в форму именно коронавирус.

Единственную награду завоевал Вик Уайлд в параллельном гигантском слаломе.

«Не хочу оправдывать себя и команду, но из-за ковида мы реально недосчитались медали. Девчонки у нас были на стрессе, прилетели впритык к соревнованиям. Соня Надыршина, Наташа Соболева могли показать хороший результат. Они были изолированы две недели», – цитирует Тихомирова Матч ТВ.

Специалист добавил, что в слаломе у мужчин у России была максимальная квота – четыре спортсмена. Выступить смогли только трое, так как у Игоря Слуева и Дмитрия Каргалачева были положительные тесты на коронавирус.