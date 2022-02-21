Шведский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в эстафете Себастьян Самуэльссон высказался о своём выступлении на Олимпийских играх в Пекине.

В своём «Инстаграме» Самуэльссон отметил, что через несколько часов снова будет дома.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не разочарован возвращением без медали. Я был близок несколько раз, но формы на самом деле просто не было», — отметил Самуэльссон, добавив, что гордится тем, как он усердно работал прошлые годы для того, чтобы Олимпиада сложилась как можно успешнее и он бы ничего не поменял, если бы мог.

«Спасибо всем, кто следит и так или иначе поддерживает», – заключил Самуэльссон.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине Самуэльссон не завоевал медали как в командных, так и в личных гонках.