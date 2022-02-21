Российские конькобежцы Павел Кулижников и Наталья Воронина приняли решение о досрочном завершении сезона после окончания Олимпийских Игр-2022 в Пекине. Спортсмены неудачно выступили на прошедшем турнире и взяли паузу для восстановления.

До Игр Воронина перенесла операцию, а Кулижников в Пекине заявил тяжелом состоянии после коронавируса.

«Павел пропустит оставшиеся старты. Сезон Наташа закончила. Хочет отдохнуть и морально, и физически. Будет восстанавливаться. Так что она заканчивает, но именно сезон — думаю, заканчивать она не собирается в плане карьеры», – цитирует исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвару Барышеву Матч ТВ.

Наталья Воронина обладает мировым рекордом на 5000 м, а Павел Кулижников – на 500 и 1000 м.

Международный сезон завершится чемпионатом мира в многоборье в Норвегии и финалом Кубка мира в Нидерландах.