Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал мнение насчёт того, кто из российских спортсменов является героем Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Слова Третьяка цитирует агентство ТАСС.

По мнению Третьяка, лыжник Александр Большунов стал героем игр в Пекине.

«В лыжах у нас всегда были примеры на Олимпиаде. А Большунов — герой из героев, — сказал Третьяк. — Он человек от бога. Пять медалей на Олимпиаде — это редкий случай», — сказал Третьяк.

Напомним, Александр Большунов выиграл три золотых медали на Олимпиаде в Пекине: в скиатлоне, в марафоне и в эстафете в составе сборной России. Также на счету лыжника серебряная медаль в гонке с раздельным стартом на 15 километров и бронзовая медаль в командном спринте (в паре с Александром Терентьевым).