Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен заключил контракт с ЦСКА. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на агента игрока Бернарда Коллиньона.

«Сделка закрыта. Все будет официально объявлено через пару часов», – заявил Коллиньон.

Ранее инсайдеры сообщали, что стороны договорились об аренде до конца сезона без права выкупа. По информации источников, большую часть заработной платы футболиста – 4 миллиона евро в год, покроет английский клуб.

26-летний футболист находится в расположении ЦСКА. Гбамен прилетел на сбор команды в Турцию после матча Английской Премьер-Лиги с «Саутгемптоном».

Полузащитник провел шесть матчей в АПЛ за три сезона. Контракт Гбамена с «Эвертоном» рассчитан до лета 2024 года.