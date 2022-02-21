Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги работы Алексея Жамнова на посту главного тренера сборной России.

«Перед Олимпиадой уже столько начудили! Мы ее поэтому и проиграли, что то один кандидат, то второй, то третий. Дайте человеку и его штабу поработать! Сборная достойно выступила, штаб вытащил из игроков максимум«, – цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Олимпийский чемпион добавил, что нужно заканчивать чехарду в тренерском штабе сборной России и дать людям поработать с командой.

Алексей Жамнов стал главным тренером сборной России по хоккею 28 сентября 2021 года.

На Олимпийских играх в Пекине команда уступила золото национальной команде Финляндии. После этого начались разговоры об отставке Жамнова. Однако президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что специалист продолжит работу с российскими хоккеистами.