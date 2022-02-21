Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командном турнире Екатерина Боброва подвела итоги Зимних Олимпийских игр в Пекине.

В своем «Инстаграме» Боброва назвала Олимпиаду-2022 неоднозначной и эмоционально разрывающей.

«С одной стороны слёзы печали и злости. С другой стороны слёзы счастья и радости за наши победы и медали», — сказала Боброва, отметив, что очень рада тому, что Игры состоялись, какими они в итоге не оказались.

«В заключение хочу поздравить тех, кто смог достичь своих целей и своих личных побед! Для кого-то эти игры были последними, для кого только началом большого пути», — отметила фигуристка, пожелав также сил и терпения тем, кому игры принесли разочарование и опустошение.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали награды во всех дисциплинах кроме мужского одиночного катания.