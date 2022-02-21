Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о нежелании Новака Джоковича делать прививку от коронавируса.

Надаль заявил, что это решение повлияет только на сербского теннисиста, но не на историю турниров «Большого шлема». Рафаэль полагает, что каждый должен принимать собственные решения и отвечать за них.

Испанец надеется, что пандемия коронавируса в скором времени закончится, и меньшее количество людей в мире будут страдать и умирать.

«Надеюсь, жизнь вернется в нормальное русло – не из-за Джоковича, в в целом из-за ситуации в мире, Если он сможет сыграть на «Больших шлемах» без прививки, я буду рад его видеть», – заявил Надаль Tennisonoff.

Новак Джокович занимает первое место в рейтинге АТР с 8875 очками. Рафаэль Надаль занимает пятую строчку в таблице (6515). Российский теннисист Даниил Медведев идет вторым (8435), Андрей Рублев – седьмым (4598).