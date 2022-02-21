Во вторник, 22 февраля, состоятся очередные два матча в рамках раунда 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Испанскому «Вильярреалу» предстоит сыграть первый матч противостояния с «Ювентусом», лондонскому «Челси» нужно будет сыграть с «Лиллем». Старт обоих матчей назначен на 23:00 по московскому времени.

Матч «Вильярреала» с «Ювентусом» состоится на стадионе «Эль Мадригал» в Вильярреале. Судьями встречи станут арбитры из Германии во главе с Даниэлем Зибертом.

Игра «Челси» с «Лиллем» пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Игру будут судить рефери из Испании, главный арбитр встречи — Хесус Хиль Масано.

Ответные матчи в этих противостояниях состоятся почти через месяц, 16 марта. «Челси» предстоит выезд во Францию, «Вильярреалу» — в Италию.