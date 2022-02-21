В России поэтапно повышается возраст выхода на пенсию для граждан страны. Сроки перехода на новую систему после пенсионной реформы растянуты на 10 лет. С 2028 года женщины смогут уйти на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65.

Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России (ПФР) в Москве и Московской области Марина Тарасова заявила, что в 2022 году право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года и женщины – во втором полугодии 1965 года.

Таким образом, в текущем году женщины смогут выйти на пенсию в 56,5 года, а мужчины – в 61,5.

Напомним, что для назначения пенсии по старости нужно не только достигнуть этого возраста, но и накопить необходимый стаж работы (не менее 13 лет) и определенное количество баллов индивидуального пенсионного коэффициента (23,4 балла).