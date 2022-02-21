Бывший главный тренер сборной России и московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался о выступлении команды на Олимпийских играх в Пекине и раскрыл причины неудачной игры форварда Вадима Шипачева.

За шесть матчей на Олимпиаде Шипачев набрал 3 (1+2) очка. В Континентальной хоккейной лиге Вадим заработал 67 (24+43) очка в 48 матчах.

Крикунов заявил, что не увидел никакого стиля игры у сборной России. Хоккеисты должны были не только разрушать атаки соперников, но и что-то создавать в чужой зоне.

«Шипачев выстраивает игру своего звена. Он в ней с игроками работает, как наставник, постоянно партнерам что-то объясняет. Ему стабильность нужна, тогда Вадим свое звено отладит до совершенства, и оно будет приносить результат. А тут ему новых партнеров дали перед самым начало турнира«, – цитирует Крикунова «Матч ТВ».

На Олимпиаде в Пекине сборная России заняла второе место, уступив команде Финляндии в финале (1:2).