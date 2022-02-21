Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что победа в марафоне на Олимпийских играх в Пекине была для российского лыжника Александра Большунова первостепенной задачей. Спортсмен расстроился из-за сокращения дистанции.

Напомним, из-за сильного ветра и экстремально низкой температуры организаторы Олимпийских игр сократили дистанцию лыжного марафона с 50 до 30 километров. Александр Большунов выиграл гонку.

«Расстроился он понятно почему: выиграть в Пекине марафон было для него одной из наиболее первостепенных задач. Он слишком сильно мечтал добиться звания короля лыж. То есть выиграть и скиатлон, и 50 км. Поэтому, когда гонку урезали, первое, что промелькнуло у Саши в голове, что из-за этой меры гонка может не засчитаться«, – цитирует Бородавко RT.

На Олимпийских играх в Пекине Большунов выиграл три золота, серебро и бронзу.