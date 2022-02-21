Российская лыжница Наталья Непряева сошла с марафона на Олимпийских играх в Пекине из-за накопившейся физической и моральной усталости. Об этом рассказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Напомним, Непряева сошла с марафона на первой трети дистанции.

«Все как-то сразу накопилось. И акклиматизация, и психологическая усталость, и погода, и физические силы на исходе. Скорее всего, Наташа и остановилась из-за этого в какой-то момент«, – цитирует Бородавко RT.

Специалист считает, что Непряева могла бы побороться за медаль, несмотря на то, что у нее достаточно большая мышечная масса. По мнению Бородавко, на десяти километрах лыжница могла еще потерпеть, но на марафоне ей стало значительно сложнее.

Наталья Непряева на Олимпийских играх в Пекине выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.