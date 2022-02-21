Андрей Рублев прокомментировал победу на турнире АТР-250 в Марселе.

Напомним, вчера, 20 февраля, Рублев выиграл финал у канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима, а затем одержал победу в парном турнире вместе с представителем Украины Денисом Молчановым. Эти титулы стали первыми для российского теннисиста в 2021 году.

«Думаю, что уверенность, которую я набрал в Марселе, поможет мне в обозримом будущем. Но в Дубае будет очень тяжело, в том числе из-за перехода из зала на открытый корт, да еще в жару», – цитирует Рублева «Коммерсант».

Андрей заявил, что будет стараться сыграть как можно лучше. Однако он не знает, что из этого выйдет. В прошлом году после победы в Роттердаме Рублев приехал в Доху и проиграл первый матч на турнире.