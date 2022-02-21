В официальной продаже появились билеты на выставочный турнир «Кубок Первого канала по фигурному катанию» с участием фигуристов сборной России.

Соревнования состоятся с 5 по 7 марта в Сочи на льду дворца спорта «Айсберг». Билеты можно приобрести на официальном сайте билетного оператора Sochi.Kassir.ru.

В первый день, 5 марта, планируется провести прыжковый фестиваль, во второй день — произвольные программы, а в третий день — показательные выступления.

На турнир заявлены такие фигуристы, как Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалев, а также другие участники олимпийских игр в Пекине и те, кто не принимал в них участия. Полный список фигуристов станет известен позднее.

Турнир проводится во второй раз, впервые соревнования были проведены в 2021-м году вместо отменённого чемпионата Европы. Капитанами команд были Евгения Медведева и Алина Загитова.