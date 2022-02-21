Биатлонисты сборной России Александр Логинов, Максим Цветков и Кристина Резцова ответили на короткие вопросы об Олимпийских играх в Пекине представителям Олимпийского комитета России.

Резцова рассказала, что больше всего ей в олимпийской столовой понравились чипсы. Цветков распробовал на Играх в Пекине мороженое. Логинов с удовольствием ел авокадо.

Максим рассказал, что не сделал ни одной фотографии на Олимпийских играх в Пекине.

Резцова заявила, что самый веселый биатлонист сборной России — Даниил Серохвостов. Логинов считает главным весельчаком команды Эдуарда Латыпова. Он часто молчит, но вообще веселый.

«А Эдик может даже третьим приехать. Прости, Эдуард! Я не смогла удержаться», – заявила Резцова в ответ на шуточный вопрос о том, как можно приехать вторым к финишу, если у тебя есть винтовка.